Palermo, dopo l'addio di Cortese s'insedia il nuovo questore: è Leopoldo Laricchia (Di giovedì 22 ottobre 2020) dopo l'addio di Renato Cortese a Palermo arriva un nuovo questore: si chiama Leopoldo Laricchia e viene dalla questura di Brescia. "Voglio ringraziare il capo della Polizia per il grande onore di dirigere la Questura più significativa d'Italia e voglio ringraziare il mio predecessore, con cui siamo stati a cena ieri sera per il lavoro svolto in questi anni di guida della questura. Cortese è nel cuore dei palermitani e in quello di tutti noi", sono le parole usate dal neo questore per presentarsi ai giornalisti nella sala Corona della caserma "Pietro Lungaro". Nato a Livorno nel 1959, Laricchia è stato questore di Brescia, Lecce e Imperia.

