Palermo, anche i negativi al Coronavirus in isolamento: il protocollo e gli allenamenti… (Di giovedì 22 ottobre 2020) "I negativi in isolamento, ma possono continuare ad allenarsi".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa Palermo. Nella giornata di ieri la sfida tra la compagine rosanero e la Turris è stata rinviata a data da destinarsi in prossimità del fischio d'inizio. Sì, perché la partita - originariamente in programma alle ore 15 - è stata posticipata alle 18.30 nonostante i dieci casi di positività tra i tesserati (nove calciatori e il tecnico Roberto Boscaglia) al Covid-19.Da regolamento (per il campionato di Serie C valgono le stesse regole di A e B), infatti, se la squadra coinvolta ha a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere, la gara deve essere disputata. L'iniziale posticipo del match è stato disposto in attesa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Iin, ma possono continuare ad allenarsi".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori in casa. Nella giornata di ieri la sfida tra la compagine rosanero e la Turris è stata rinviata a data da destinarsi in prossimità del fischio d'inizio. Sì, perché la partita - originariamente in programma alle ore 15 - è stata posticipata alle 18.30 nonostante i dieci casi di positività tra i tesserati (nove calciatori e il tecnico Roberto Boscaglia) al Covid-19.Da regolamento (per il campionato di Serie C valgono le stesse regole di A e B), infatti, se la squadra coinvolta ha a disposizione almeno tredici giocatori, compreso un portiere, la gara deve essere disputata. L'iniziale posticipo del match è stato disposto in attesa ...

