Pagelle Celtic-Milan 1-2 | Europa League 2020-2021 | Kjaer baluardo | Elyounoussi spina nel fianco

(Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84′:1-2 (Krunic 14′, Brahim Diaz 42′,76′) Buonasera e benvenuti alla Diretta Live delledel match della prima giornata della fase a gironi dell’, che questa sera mette di fronte – nel Girone H –. Andiamo quindi a scoprire i voti dei giocatori delle due squadre minuto per minuto4-2-3-1G. Donnarumma 6: sicuro in presa e nelle uscite, non può nulla sul gol subito. Dalot 6: il portoghese prende confidenza dopo i primi minuti vissuti in apnea.6,5: il centrale danese guida la difesa e non solo. E’ uno dei leader ...