"Ormai era troppo tardi". Elisabetta Gregoraci, il suo avvocato dalla Panicucci rivela: un grosso caso in famiglia (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Mattino 5 di Federica Panicucci tiene ancora banco Elisabetta Gregoraci, discussa protagonista del Grande Fratello Vip. In studio, su Canale 5, c'è stato un lungo chiarimento tra Arianna David, migliore amica della ex di Flavio Briatore, e l'avvocato Micaela Ottomano. Chiarimento doveroso, dopo le rivelazioni della David sul presunto flirt della Gregoraci col pilota Stefano Coletti. Ma di interessante c'è che la legale della Gregoraci, candidamente, ha ammesso che lei e alcune amiche avevano sconsigliato ad Elisabetta di prendere parte al reality di Alfonso Signorini: "Le abbiamo sconsigliato di entrare nella casa. Quando ce l'ha detto era troppo tardi - ha ammesso la Ottomano -. È una persona ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Mattino 5 di Federicatiene ancora banco, discussa protagonista del Grande Fratello Vip. In studio, su Canale 5, c'è stato un lungo chiarimento tra Arianna David, migliore amica della ex di Flavio Briatore, e l'Micaela Ottomano. Chiarimento doveroso, dopo lezioni della David sul presunto flirt dellacol pilota Stefano Coletti. Ma di interessante c'è che la legale della, candidamente, ha ammesso che lei e alcune amiche avevano sconsigliato addi prendere parte al reality di Alfonso Signorini: "Le abbiamo sconsigliato di entrare nella casa. Quando ce l'ha detto era- ha ammesso la Ottomano -. È una persona ...

Ultime Notizie dalla rete : Ormai era Farmacista e triatleta stroncato dall'infarto sul divano di casa: lo trova senza vita la moglie Il Gazzettino Doom Eternal: The Ancient Gods – Part 1 | Video Recensione

In Doom Eternal, le forze dell’inferno si erano riversate sulla Terra e il Doom Slayer era tornato a difendere un’umanità ormai sull’orlo dell’estinzione. Con i sacerdoti infernali ormai abbattuti, la ...

