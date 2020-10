Ore 23 01 scatta il coprifuoco - Foto Bergamo deserta | subito i controlli

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Éto anche nella nostra provincia ilimposto da Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus. Le strade appaiono deserte.

fassera72 : #Lombardia ore 23:00 scatta il #coprifuoco , abbiamo il #primo beccato fuori di casa. #Covid_19 #prostatite - Anguill_S_Italy : ... a Milano... , mentre da stasera scatta il blocco della circolazione nelle ore notturne. Misure restrittive anch… - GioPepi : BOLLO AUTO Una per una le norme sull’esenzione in Sicilia nel testo integrale . Su SE È COSÌ blog di politica e di… - SziaJune : RT @IlFriuli: La Germania inserisce il Fvg tra le zone a rischio Covid. Dal 24 ottobre, scatta l'obbligo di presentare un tampone effettuat… - StormAlessandra : RT @IlFriuli: La Germania inserisce il Fvg tra le zone a rischio Covid. Dal 24 ottobre, scatta l'obbligo di presentare un tampone effettuat… -

varesenews.it

Dopo il via libera del governo De Luca ha firmato un nuovo provvedimento valido da venerdì 23 ottobre. Per spostarsi torna l’autocertificazione. Fiaccolata dei commercianti sotto la Regione ...E’ scattata un’altra multa per mancato uso della mascherina. Va decisamente meglio sul fronte delle attività commerciali: due gli esercizi commerciali sottoposti a verifica, entrambi rispettavano le n ...