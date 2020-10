Ordinanza coprifuoco Campania | è operativa da venerdì 23 ottobre

(Di giovedì 22 ottobre 2020) È stata approvata l’che dispone ilindalle ore 23 alle 5 del mattino successivo a partire da venerdì 23. La ha diffusa la Regione, ottenuto il via libera del ministero dell’Interno e dopo la firma definitiva del presidente Vincenzo De Luca. L’è la numero 83 del 222020. Lo scopo dell’atto è di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio diminuendo la possibilità di assembramenti sul territorio in particolare nei bar notturni e nei ristoranti. L’segue quelle che dispongono l’obbligo di mascherine anche di giorno e quella che blocca gli spostamenti tra province ...

Covid in Campania, firmata l'ordinanza sul coprifuoco. Obbligo di chiusura dal 23 ottobre al 13 novembre, di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del ...Autocertificazione in Campania: L'ordinanza sul coprifuoco in Campania firmata dal presidente Vincenzo De Luca prevede la reintroduzione dell'autocertificazione al fine di giustificare gli spostamenti ...