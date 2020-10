Ora spunta l' ipotesi da incubo Un lockdown di due settimane

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Michele Di Lollo Il governo aspetta i dati del prossimo weekend per prendere nuove decisioni. Conte potrebbe chiudere tutto a livello nazionale se la curva non rallenta Il coronavirus torna a far paura. E il governo sembrerebbe pronto a un nuovodi due. Sono chiacchiere da retroscena per ora. Il premier, Giuseppe Conte, invita a limitare gli spostamenti. Fa capire che a breve non sono previste altre misure o nuovi Dpcm (dopo quello di domenica). Ma tutto dipenderà dai dati. Da quella curva dannata che rischia di rovinare tutto. Drink bevuti in strada dai più giovani e speranze di chi quei drink li vende, ogni santa notte, sulle strade delle nostre città. Non sono esclusi, dunque, nuovi interventi nelle prossimese non caleranno i positivi. Come riporta il Messaggero le ...