Ora si può fare shopping nelle chat di Whatsapp (Di giovedì 22 ottobre 2020) Whatsapp Business introduce gli acquisti, i pagamenti e l’assistenza clienti via chat (foto: Whatsapp)fare shopping usando Whatsapp diventa ancora più facile grazie alle recenti funzionalità aggiunte per i clienti business dell’app, che faciliteranno la consultazione dei cataloghi dei prodotti delle aziende e permetteranno di utilizzare la chat direttamente per fare un ordine e per consultare l’assistenza clienti. “La pandemia che stiamo vivendo ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente”, spiega l’azienda nel blogpost di presentazione. A tal proposito l’app di messaggistica si ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020)Business introduce gli acquisti, i pagamenti e l’assistenza clienti via(foto:usandodiventa ancora più facile grazie alle recenti funzionalità aggiunte per i clienti business dell’app, che faciliteranno la consultazione dei cataloghi dei prodotti delle aziende e permetteranno di utilizzare ladirettamente perun ordine e per consultare l’assistenza clienti. “La pandemia che stiamo vivendo ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente”, spiega l’azienda nel blogpost di presentazione. A tal proposito l’app di messaggistica si ...

LegaSalvini : BASTA! Non se ne può più!! DOPO GLI INSETTI (ve li ricordate???) ORA l’Europa vuole farci mangiare CARNE FINTA! Ma… - ItaliaViva : Il Mes può essere utilizzato per incrementare l'assistenza sanitaria sul territorio, per migliorare il sistema di t… - GianlucaVasto : Il #superbonus è già garantito per il 2021: ora, con le risorse in arrivo dall'Ue, dobbiamo ragionare anche su una… - belalugosisdea : @Valeria23549267 @elisea1976 Giusto. La società ha già inviato la documentazione richiesta dalla Uefa nei tempi pre… - GiusTW : @MarcoFinizio74 @CarloCalenda Può chiedere i voti a destra, visto che per ora ha attaccato solo la sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Ora può Museo Lamborghini: ora si può visitare anche su Google Maps autoblog.it