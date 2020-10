Ora legale: Terna, in 7 mesi risparmiati 66 mln, domenica torna ora solare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Nei 7 mesi di ora legale l'Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari al consumo medio annuo di circa 150 mila famiglie, con un beneficio economico per il sistema di 66 milioni di euro. I dati sono rilevati da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, a pochi giorni dal ritorno dell'ora solare, prevista domenica 25 ottobre. Impatti positivi anche in termini di sostenibilità ambientale, con 205 mila tonnellate in meno di CO2 immesse in atmosfera. Il risparmio economico è calcolato considerando il fatto che quest'anno, nel periodo di ora legale, il costo del kilowattora medio per il cliente domestico tipo in tutela (secondo i dati dell'Arera) è stato di circa 16,5 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Nei 7di oral'Italia ha risparmiato complessivamente 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari al consumo medio annuo di circa 150 mila famiglie, con un beneficio economico per il sistema di 66 milioni di euro. I dati sono rilevati da, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, a pochi giorni dal ritorno dell'ora, prevista25 ottobre. Impatti positivi anche in termini di sostenibilità ambientale, con 205 mila tonnellate in meno di CO2 immesse in atmosfera. Il risparmio economico è calcolato considerando il fatto che quest'anno, nel periodo di ora, il costo del kilowattora medio per il cliente domestico tipo in tutela (secondo i dati dell'Arera) è stato di circa 16,5 ...

fanpage : Torna l'ora legale, potrebbe essere l'ultima volta - franknocode : RT @il_Timone: Il #Papa in un docufilm auspica copertura legale per le coppie omosessuali. È sufficiente non confondere matrimonio con unio… - dariodivico : Ora legale/ Nei 7 mesi di ora legale l’Italia ha risparmiato 400 milioni di kilowattora di elettricità, pari al co… - TV7Benevento : Ora legale: Terna, in 7 mesi risparmiati 66 mln, domenica torna ora solare... - ziaStef74 : RT @il_Timone: Il #Papa in un docufilm auspica copertura legale per le coppie omosessuali. È sufficiente non confondere matrimonio con unio… -