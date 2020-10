Ora la Cina spinge sulla “diplomazia del vaccino” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Cina è in piena preparazione della corsa globale alla fornitura del futuro vaccino anti-coronavirus e inizia a preparare il terreno sotto il profilo politico e diplomatico. Come successo ai tempi dell’esplosione della pandemia di Covid-19 su scala globale, Pechino si proietta sfruttando le leve della sua influenza economica, diplomatica e geopolitica per promettere a partner e alleati reali … Ora la Cina spinge sulla “diplomazia del vaccino” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laè in piena preparazione della corsa globale alla fornitura del futuro vaccino anti-coronavirus e inizia a preparare il terreno sotto il profilo politico e diplomatico. Come successo ai tempi dell’esplosione della pandemia di Covid-19 su scala globale, Pechino si proietta sfruttando le leve della sua influenza economica, diplomatica e geopolitica per promettere a partner e alleati reali … Ora la“diplomazia del vaccino” InsideOver.

