OPA AS Roma | adesioni al 22 10 2020

(Teleborsa) – Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria (OPA) totalitaria promossa da Romulus and Remus Investments sulle azioni AS Roma risulta che oggi, 22 ottobre 2020, sono state presentate 50.112 richieste di adesioni. Pertanto dall'inizio dell'offerta sono state presentate complessivamente 264.116 adesioni, pari allo 0,313% dell'offerta. L'offerta terminerà il 29 ottobre 2020. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie AS Roma acquistate sul mercato nei giorni 28 e 29 ottobre 2020 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

