Oltre 9 milioni di italiani non useranno più soldi contanti per paura del Covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI. - Sono Oltre 9 milioni i cittadini italiani che, intervistati per Facile.it dall'istituto di ricerca EMG Acqua, hanno dichiarato che non useranno più monete e banconote per paura che queste possano trasmettere il virus del Covid. Il dato arriva da un'indagine condotta, a metà ottobre 2020, su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta con età pari o superiore a 18 anni. Se, a livello nazionale, la percentuale di chi ha dichiarato di abbandonare il contante per paura del contagio è pari al 19%, guardando più da vicino i dati emerge che ad essere più propensi a questa scelta sono gli uomini (21% rispetto al 17% rilevato nel campione femminile) e i residenti nelle aree Nord-Ovest (24%). ... Leggi su agi (Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI. - Sonoi cittadiniche, intervistati per Facile.it dall'istituto di ricerca EMG Acqua, hanno dichiarato che nonpiù monete e banconote perche queste possano trasmettere il virus del. Il dato arriva da un'indagine condotta, a metà ottobre 2020, su un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta con età pari o superiore a 18 anni. Se, a livello nazionale, la percentuale di chi ha dichiarato di abbandonare il contante perdel contagio è pari al 19%, guardando più da vicino i dati emerge che ad essere più propensi a questa scelta sono gli uomini (21% rispetto al 17% rilevato nel campione femminile) e i residenti nelle aree Nord-Ovest (24%). ...

DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - Mov5Stelle : Con il #RedditoDiCittadinanza abbiamo raggiunto oltre 3?? milioni di persone: oltre 1,3 milioni di famiglie (di cui… - Mov5Stelle : Da gennaio ad agosto 2020 sono state autorizzate circa 3 MILIARDI DI ORE di cassa integrazione. Uno sforzo incred… - JohnHard3 : RT @Mov5Stelle: Da gennaio ad agosto 2020 sono state autorizzate circa 3 MILIARDI DI ORE di cassa integrazione. Uno sforzo incredibile pe… - zazoomblog : Coronavirus oltre nove milioni di italiani non usano le banconote per paura del contagio - #Coronavirus #oltre… -