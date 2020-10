Oggi è il Caps Lock Day, la giornata mondiale, e ironica, del tasto blocco maiuscole (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra le "giornate mondiali" più assurde e stravaganti del mondo, il Caps Lock Day si posiziona senza dubbio ai primi posti. Oggi, 22 ottobre, si festeggia infatti la ventunesima giornata internazionale ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tra le "giornate mondiali" più assurde e stravaganti del mondo, ilDay si posiziona senza dubbio ai primi posti., 22 ottobre, si festeggia infatti la ventunesimainternazionale ...

Digitare un intero messaggio in caps lock, infatti, nel linguaggio del web significa urlare quelle frasi a squarciagola con toni rabbiosi. E gli autori di questi post (nella stragrande maggioranza dei ...

Si celebra oggi la giornata mondiale dell'irritante tasto Caps Lock, che ci fa percepire il testo come un messaggio urlato e provocatorio.

