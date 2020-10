Obama contro Trump: “Twittare davanti alla tv non cambia le cose” (Di giovedì 22 ottobre 2020) alla vigilia dell’ultimo dibattito prima del voto arriva l’attacco di Barack Obama contro Trump. L’ex presidente ha infatti parlato a Philadelphia, mettendo il dito in tutte le piaghe dell’attuale amministrazione e invitando a votare per il suo ex vice Joe Biden. Un discorso durissimo, forse il più duro mai fatto da un ex presidente contro un successore, che ha messo alla berlina l’inquilino della Casa Bianca soprattutto per l’emergenza Covid, gli attacchi alla Sanità e tutti gli scandali che hanno caratterizzato questi quattro anni. LEGGI ANCHE > Obama alla Convention Dem: “La presidenza di Trump è un reality show” Obama ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020)vigilia dell’ultimo dibattito prima del voto arriva l’attacco di Barack. L’ex presidente ha infatti parlato a Philadelphia, mettendo il dito in tutte le piaghe dell’attuale amministrazione e invitando a votare per il suo ex vice Joe Biden. Un discorso durissimo, forse il più duro mai fatto da un ex presidenteun successore, che ha messoberlina l’inquilino della Casa Bianca soprattutto per l’emergenza Covid, gli attacchiSanità e tutti gli scandali che hanno caratterizzato questi quattro anni. LEGGI ANCHE >Convention Dem: “La presidenza diè un reality show”...

