Obama contro Trump: Ha sbagliato tutto, pensa solo a sé stesso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Barack Obama, in campo con Joe Biden, ha attaccato duramente Donald Trump, accusandolo di aver gestito la presidenza degli Stati Uniti come un "reality show" distruggendo la reputazione del paese nel mondo. "Ma il punto è che questo non è un reality show, questa è la realtà e tutti noi dobbiamo affrontare le conseguenze dell'incapacità di Trump nel fare il suo lavoro seriamente" ha detto senza mezzi termini Obama.Nella suo deciso attacco a Trump l'ex presidente ha aggiunto: "Negli Stati Uniti a causa del coronavirus almeno 220mila persone sono morte, più di 100mila piccole attività hanno chiuso, milioni di posti di lavoro sono svaniti, la nostra reputazione nel mondo è a pezzi. E nelle ultime ore si è scoperto che continua a fare affari con ...

