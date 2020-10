Nuovo lutto per John Travolta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua il periodo nero per uno degli attori più conosciuti di Hollywood. John Travolta, che ha da pochi mesi perso la moglie Kelly Preston malata di cancro, si ritrova di fronte a un Nuovo lutto. Come annuncia il Sun, questa volta è suo nipote Sam Jr. ad aver perso la vita. Se pur il decesso risalga al 23 settembre, il tabloid inglese ha pubblicato la notizia solo oggi. John Travolta e kelly Preston – Photo Credits: Rumors.itChi era Sam Il nipote era figlio del fratello maggiore Sam. Sui motivi della morte ancora nessuna dichiarazione. Il corpo di Sam è stato trovato senza vita nella sua casa a Mount Horeb, nel Wisconsin. Un nome già noto ai media. Il nipote era, infatti, uno sceneggiatore e pare che lo zio John gli desse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua il periodo nero per uno degli attori più conosciuti di Hollywood., che ha da pochi mesi perso la moglie Kelly Preston malata di cancro, si ritrova di fronte a un. Come annuncia il Sun, questa volta è suo nipote Sam Jr. ad aver perso la vita. Se pur il decesso risalga al 23 settembre, il tabloid inglese ha pubblicato la notizia solo oggi.e kelly Preston – Photo Credits: Rumors.itChi era Sam Il nipote era figlio del fratello maggiore Sam. Sui motivi della morte ancora nessuna dichiarazione. Il corpo di Sam è stato trovato senza vita nella sua casa a Mount Horeb, nel Wisconsin. Un nome già noto ai media. Il nipote era, infatti, uno sceneggiatore e pare che lo ziogli desse ...

