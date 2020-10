Nuovo lockdown: le città che rischiano di diventare zona rossa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi scattano le misure di coprifuoco in tre regioni d’Italia, ma potrebbe non bastare: per gli esperti alcune città rischiano un Nuovo lockdown. La nuova ondata della pandemia di coronavirus… Questo articolo Nuovo lockdown: le città che rischiano di diventare zona rossa è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi scattano le misure di coprifuoco in tre regioni d’Italia, ma potrebbe non bastare: per gli esperti alcune cittàun. La nuova ondata della pandemia di coronavirus… Questo articolo: le città chediè stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

SkyTG24 : Covid, Galli: “È necessario agire ora per evitare un nuovo lockdown” - matteosalvinimi : Massimo Cacciari: 'Dopo i primi, miseri aiuti, attendono ancora quelli ulteriori promessi, ma nessuno sa se e quand… - fanpage : ?? Ultim'ora Raggiunta la soglia dei 2300 pazienti in terapia intensiva potrebbe essere inevitabile il lockdown - sheol_shiki : @deusonabsinthe Ah ho capito,mmmh. ... sicuramente con un nuovo lockdown sarebbe un peccato interrompere tutto di n… - Massimo59622428 : Nuovo lockdown? Per Conte sarebbe 'un'autoaccusa paradossale'. Intervista al prof Luigi Curini -