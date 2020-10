Nuove misure anti-Covid nelle Marche: scuole e mezzi pubblici i primi interessati nella nuova ordinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Regione Marche ha stabilito delle Nuove misure anti-coronavirus, rese note in un’ordinanza del presidente regionale. I settori principalmente interessati sono quelli delle scuole e dei mezzi pubblici. Didattica a distanza per il 50% degli allievi degli ultimi tre anni delle superiori e capienza al 60% per i mezzi pubblici sono le principali misure previste nell’ordinanza valida dalla mezzanotte di oggi fino al 15 novembre, ma non mancano Nuove regole anche riguardanti i centri commerciali e gli assembramenti. “Di fronte all’evidenza epidemiologica di un trend di ascesa dei contagi, anche se gli ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Regioneha stabilito delle-coronavirus, rese note in un’del presidente regionale. I settori principalmentesono quelli dellee dei. Didattica a distanza per il 50% degli allievi degli ultimi tre anni delle superiori e capienza al 60% per isono le principalipreviste nell’valida dalla mezzanotte di oggi fino al 15 novembre, ma non mancanoregole anche riguardi centri commerciali e gli assembramenti. “Di fronte all’evidenza epidemiologica di un trend di ascesa dei contagi, anche se gli ...

