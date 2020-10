Nuova Fiat 500 - Tutti i prezzi e le versioni disponibili

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Lera elettricaè ufficialmente iniziata. Dopo la presentazione della500 la Prima negli scorsi mesi, il Lingotto ha svelato gli allestimenti che comporranno la gamma della piccola a zero emissioni. Il Cinquino a batteria sarà disponibile in tre diversi allestimenti Action, Passion e Icon con personalità distinte. Oltre alle dotazioni, le tredifferiranno anche per lautonomia e, ovviamente, per il costo: i listini partono da 26.150 euro ma sfruttando gli incentivi statali si può scendere fino a un prezzo base di 19.950 euro o, se si rottama una vettura, di 15.900 euro. Si parte dalla Action. Il modello daccesso alla gamma elettricaè la 500 Action con motore anteriore da 95 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 23,8 kWh. Disponibile solo con ...