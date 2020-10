Nuova Fiat 500 - Ecco la 3+1

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Parola dordine: praticità. questo il concetto alla base della500 3+1, la terza variante carrozzeria dellelettrica torinese. Come vi avevamo anticipato quasi un anno fa sul dossier Q Novità, infatti, la gamma del Cinquino a batterie può ora contare su una versione con una piccola porta posteriore aggiuntiva pensata per permettere una maggiore facilità daccesso al divano posteriore. Posizionato sul lato passeggero, lo sportello si apre controvento solo dopo che la porta anteriore è stata sbloccata. La500 3+1 è già ordinabile con prezzi a partire da 31.900 euro per la Passion, da 33.400 euro per la Icon e da 37.900 euro per la serie speciale la Prima. Cè una porta in più, ma (quasi) non si vede. Le misure sono le stesse della versione a tre porte (è ...