Nunzia De Girolamo | «Complicato è stato spiegare a mia figlia che la mamma non muore»

(Di giovedì 22 ottobre 2020) «La cosa più complicata è stataa miache lanon», così affranta a ‘Il Corriere della sera’,deha parlato della scoperta della sua positività al Covid-19. L’ex deputata di Forza Italia ha confidato anche i sintomi e come si è infettata a Benevento. Nessun contagio, invece, per il marito per il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia in isolamento a casa. «I miei stavano benissimo. Qualche ora dopo il mio ritorno a Roma, mia sorella è risultata positiva. Miasi è fatta un tampone ed è rimasta in attesa dell’esito per giorni, comunque positiva anche lei. A prescindere da tutto, inizio ...