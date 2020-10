Nuna Lie | nuova boutique in centro a Roma | ' Un segnale di speranza in questo momento di crisi'

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Lie continua a credere nel retail e inaugura unaneldi. Il brand italiano leader del fast-fashion ha difatti aperto, in questi giorni, nella suggestiva via del ...

Leggo.it

Nuna Lie continua a credere nel retail e inaugura una nuova boutique nel centro di Roma. Il brand italiano leader del fast-fashion ha difatti aperto, in questi giorni, nella suggestiva via del Tritone ...La nuova stretta della Regione sui centri commerciali che ne impone la chiusura sabato e domenica ad accezione dei negozi di alimentari, arriva come una doccia fredda. Tra zucche e teschi di Halloween ...