Nove membri della stessa famiglia deceduti per un' intossicazione

9 morti per un'intossicazione alimentare: la colpa sarebbe di noodles fatti in casa e conservati per più di un anno nel congelatore.

9 membri della stessa famiglia morti per un'intossicazione: la colpa sarebbe di noodles fatti in casa e conservati per più di un anno nel congelatore. Nove membri della stessa famiglia sono morti per ...A nove mesi dall'inizio della pandemia, l'Europa rimane una delle regioni più colpite dal Covid-19. Dieci dei 20 Paesi con il più alto numero di morti per milione di persone sono europei. Gli altri di ...