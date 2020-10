Non sono un kamikaze. Calenda cala gli assi per Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non mi riconosco nel ruolo di kamikaze, che è uno che fa una bruttissima fine, e poi vorrebbe dire che Roma è ingovernabile. Non è cosi e io non l'ho mai pensato». Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato a sindaco di Roma, ospite della trasmissione "Piazza Pulita" in onda su La7. Riguardo al M5S, poi, Calenda aggiunge: «Le città sono diverse dalla politica nazionale, vale molto di più la concretezza della proposta che fai. Non penso ci siano elettorali di blocco, dubito che Di Maio dia indicazioni, e credo che i cittadini che hanno votato 5S possono trovare interessante la mia proposta. Col Pd poi ho visioni diverse sul M5S, però su Roma dice che la Raggi è stata un ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Non mi riconosco nel ruolo di, che è uno che fa una bruttissima fine, e poi vorrebbe dire cheè ingovernabile. Non è cosi e io non l'ho mai pensato». Così Carlo, leader di Azione e candidato a sindaco di, ospite della trasmissione "Piazza Pulita" in onda su La7. Riguardo al M5S, poi,aggiunge: «Le cittàdiverse dalla politica nazionale, vale molto di più la concretezza della proposta che fai. Non penso ci siano elettorali di blocco, dubito che Di Maio dia indicazioni, e credo che i cittadini che hanno votato 5S postrovare interessante la mia proposta. Col Pd poi ho visioni diverse sul M5S, però sudice che la Raggi è stata un ...

matteosalvinimi : #Salvini: vi sembra normale che ci sia un governo che ha trascorso l'estate a occuparsi di banchi con le rotelle e… - RobertoBurioni : Un genitore porta la figlia dalla pediatra e chiede consiglio sulla vaccinazione influenzale della bambina. La pedi… - RobertoBurioni : Segnalo all'On. Salvini che le evidenze scientifiche sono concordi nel dimostrare la NON EFFICACIA della idrossiclo… - fairyarii : mi hanno buttata in mezzo al liceo linguistico e ancora non ne sono uscita - Nicoletta_G96 : @GobboColpo Sono certa che tu non sei un moccioso di merda. -