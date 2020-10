“Non si muore solo di Covid” protesta nel Napoletano dopo la chiusura del Pronto Soccorso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – “Non si muore solo di Covid” questo il contenuto di uno striscione affisso all’esterno dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, in costiera sorrentina. Così i cittadini rispondono alla decisione dell’Asl Napoli 3 Sud che negli scorsi giorni aveva chiuso il nosocomio, senza neanche avvertire il primo cittadino costiero. Parliamo di un territorio di oltre 30 chilometri, con ben 16 frazioni che nelle ultime ore è senza il Pronto Soccorso, a causa dell’emergenza Covid. I sindaci di tutta la Penisola Sorrentina si sono schierati a fianco della comunità di Vico ed hanno espresso la loro contrarietà alla chiusura del presidio sanitario. solo ieri, in seguito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVico Equense (Na) – “Non sidi Covid” questo il contenuto di uno striscione affisso all’esterno dell’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, in costiera sorrentina. Così i cittadini rispondono alla decisione dell’Asl Napoli 3 Sud che negli scorsi giorni aveva chiuso il nosocomio, senza neanche avvertire il primo cittadino costiero. Parliamo di un territorio di oltre 30 chilometri, con ben 16 frazioni che nelle ultime ore è senza il, a causa dell’emergenza Covid. I sindaci di tutta la Penisola Sorrentina si sono schierati a fianco della comunità di Vico ed hanno espresso la loro contrarietà alladel presidio sanitario.ieri, in seguito ...

