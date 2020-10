“Non puoi farlo!”. Bufera immediata su Federica Pellegrini: costretta a giustificarsi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei giorni scorsi Federica Pellegrini ha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al tampone, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Nelle scorse ore, poi, una brutta notizia: “Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso – ha raccontato preoccupata Super Fede – Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani. Lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente”. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei giorni scorsiha annunciato su Instagram di essere risultata positiva al tampone, quindi la decisione di avviare una sorta di diario della quarantena con Storie quotidiane in cui racconta il suo percorso nella malattia, sia per rassicurare i suoi tanti tifosi, sia per far vedere a tutti quali possono essere gli effetti del contagio. Nelle scorse ore, poi, una brutta notizia: “Bad news purtroppo: mia mamma ha i sintomi del covid, domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso – ha raccontato preoccupata Super Fede – Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani. Lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente”. (Continua ...

ZZiliani : Spett.le @FIGC, la @juventufc gioca nel suo stadio esibendo due scudetti che non le appartengono. Puoi per favore d… - RealEmisKilla : Ora che sta tornando sta menata dei contagi e soprattutto che i test sono alla portata di tutti, non capisco perché… - ZZiliani : Pirlo non ha alcuna colpa: se ti elogiano prim’ancora che tu sieda in panchina una volta, non puoi farci niente. Di… - RenzoValentini2 : @PersempreNadia Non ci pensare, oggi stacca tutto, vai fare un giro dove puoi non indossare la mascherina, immergit… - EB31 : RT @GiulioSiamoNoi: #SePensiChe il valore della vita umana sia inestimabile non puoi non schierarti al fianco di chi vuole #veritaperGiulio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non puoi Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS) Il rapporto di settore indica previsioni industriali, tasso di crescita e quota di mercato per il 2030 Genova Gay