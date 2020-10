Non ha soldi per pagare la visita e dona al medico una collana d’oro: lui le trova lavoro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non ha soldi per pagare la visita a domicilio, così cerca di sdebitarsi donando al medico una collanina d’oro. Lui si commuove e le trova lavoro. Accade a Napoli: a raccontare la storia su Facebook è il dottor Eduardo Ponticiello, dirigente medico del Santobono di Napoli. Una vicenda che è stata poi ripresa anche dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”.La donna, disoccupata e madre di quattro figli, l’anno scorso era rimasta vedova del marito, vittima di un incidente sul lavoro. La vicenda risale a venerdì scorso, quando la signora ha chiesto un consulto a domicilio al dottor Ponticiello, che già conosceva perché aveva visitato uno dei suoi figli, colpito ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Non haperlaa domicilio, così cerca di sdebitarsindo aluna collanina d’oro. Lui si commuove e le. Accade a Napoli: a raccontare la storia su Facebook è il dottor Eduardo Ponticiello, dirigentedel Santobono di Napoli. Una vicenda che è stata poi ripresa anche dalla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”.La donna, disoccupata e madre di quattro figli, l’anno scorso era rimasta vedova del marito, vittima di un incidente sul. La vicenda risale a venerdì scorso, quando la signora ha chiesto un consulto a domicilio al dottor Ponticiello, che già conosceva perché avevato uno dei suoi figli, colpito ...

luigidimaio : Sul Mes bisogna dire ai cittadini come stanno realmente le cose. I miliardi di cui si parla non sono una valigia pi… - Mov5Stelle : Antonio Tajani, pagato con soldi pubblici dal '94, fa finta di non sapere che il reddito di cittadinanza ha salvato… - gennaromigliore : Aderisco convintamente insieme ad oltre 40 colleghi all’intergruppo parlamentare ‘Mes Subito’: abbiamo bisogno di q… - aldo_rovi : RT @gianni_pinelli: @AlbertoBagnai Il soldi del MES per scuole e trasporti? Ma l'on. Brunetta, da europeista integralista, non sa che andre… - Ziggyflow1 : RT @guado77: @filippo_nesi @Flavr7 @LucianoBarraCar @giuslit ...ricordatevi di cambiare registro ...i tassi negativi non equivalgono a perd… -

Ultime Notizie dalla rete : Non soldi Una soluzione se hai urgente bisogno di soldi e non riesci ad ottenere un finanziamento Proiezioni di Borsa La denuncia del calcio di base: 56 società chiedono di non fermarsi

Chiediamo di comprendere le loro esigenze e non le nostre anche se abbiamo speso i soldi per sanificare, acquistare tutto il materiale sanitario necessario e contingentare gli accessi ai campi, negli ...

Santo Stefano, casa e soldi agli under 40: la notizia finisce sulla Cnn

L'AQUILA - I residenti sono solo 115 , quasi la metà ha più di 65 anni e solo in 13 ne hanno meno di 20: e così il Comune di S.Stefano di Sessanio ha deciso ...

Chiediamo di comprendere le loro esigenze e non le nostre anche se abbiamo speso i soldi per sanificare, acquistare tutto il materiale sanitario necessario e contingentare gli accessi ai campi, negli ...L'AQUILA - I residenti sono solo 115 , quasi la metà ha più di 65 anni e solo in 13 ne hanno meno di 20: e così il Comune di S.Stefano di Sessanio ha deciso ...