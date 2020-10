‘Non complicarti il Diabete!’, campagna su stili di vita e giuste terapie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – Sono oltre 3,7 milioni le persone con diabete in Italia, ai quali si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo. Oltre l’80% è affetto da un diabete tipo 2, non insulino-dipendente e 8 diabetici su 10 non raggiungono un buon controllo della glicemia con un valore di emoglobina glicata inferiore a 7, mantenendo quindi un alto rischio di sviluppare complicanze. Vivere con una malattia cronica e ‘a vita’, quale il diabete, ha un forte impatto sulla quotidianità, ma la convivenza con questo ‘compagno di viaggio’ può essere facilitata e a volte la soluzione è a portata di mano. Parte da questa premessa la campagna, promossa da Novo Nordisk, “Non complicarti il Diabete!”, che si propone di rimettere al centro ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – Sono oltre 3,7 milioni le persone con diabete in Italia, ai quali si aggiunge un altro milione che non sa di esserlo. Oltre l’80% è affetto da un diabete tipo 2, non insulino-dipendente e 8 diabetici su 10 non raggiungono un buon controllo della glicemia con un valore di emoglobina glicata inferiore a 7, mantenendo quindi un alto rischio di sviluppare complicanze. Vivere con una malattia cronica e ‘a’, quale il diabete, ha un forte impatto sulla quotidianità, ma la convivenza con questo ‘compagno di viaggio’ può essere facilitata e a volte la soluzione è a portata di mano. Parte da questa premessa la, promossa da Novo Nordisk, “Nonil Diabete!”, che si propone di rimettere al centro ...

TV7Benevento : 'Non complicarti il Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie... - Adnkronos : 'Non complicarti il #Diabete!', campagna su stili di vita e giuste terapie - il_Mirino : Vi raccontiamo della campagna #noncomplicartiildiabete promossa da @novonordisk per scoprire tutte le strategie ch… - salutedomani : Campagna “Non complicarti il Diabete!” di Novo Nordisk. Stili di vita equilibrati e giusta terapia - salutedomani : Campagna “Non complicarti il Diabete!” di Novo Nordisk. Stili di vita equilibrati e giusta terapia -