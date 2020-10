Non c’è più religione: gli islamici, che i gay li lapidano, plaudono alle parole di Bergoglio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arabia Saudita, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Somalia e Yemen. È l’elenco degli Stati islamici che puniscono con la morte i rapporti omosessuali. Fino a poco tempo vi rientrava anche l’Afghanistan dominato dai talebani. Restiamo perciò indecisi se ridere o piangere a leggere il plauso rivolto a Bergoglio dal presidente delle comunità islamiche italiane Lafram Yassine per l’apertura sulle unioni gay. O quello del precedessore Izzeddin Elzir: «Anche questa volta Papa Francesco ha dimostrato di vivere nella realtà di oggi». Che poi sarebbe la stessa di quella in cui i suoi correligionari i gay li scannano e li lapidano. Ma per l’imam plaudente è solo un piccolo dettaglio. Se il nemico di classe ti loda, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Arabia Saudita, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Somalia e Yemen. È l’elenco degli Statiche puniscono con la morte i rapporti omosessuali. Fino a poco tempo vi rientrava anche l’Afghanistan dominato dai talebani. Restiamo perciò indecisi se ridere o piangere a leggere il plauso rivolto adal presidente delle comunità islamiche italiane Lafram Yassine per l’apertura sulle unioni gay. O quello del precedessore Izzeddin Elzir: «Anche questa volta Papa Francesco ha dimostrato di vivere nella realtà di oggi». Che poi sarebbe la stessa di quella in cui i suoi correligionari i gay li scannano e li. Ma per l’imam plaudente è solo un piccolo dettaglio. Se il nemico di classe ti loda, ...

