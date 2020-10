No, non è morto nessuno dopo aver ricevuto un vaccino anti-Covid (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: National Cancer Institute/Unsplash)Di informazioni ce ne sono ben poche. Ma quel che si sa per certo è che dopo il decesso di un partecipante coinvolto nello studio su uno dei più promettenti candidati vaccini contro il coronavirus, quello messo a punto dall’Università di Oxford e AstraZeneca, la sperimentazione continuerà. Perché, riporta Reuters, non è stato riscontato alcun problema di sicurezza relativo alla vaccinazione: in altre parole, quindi, la morte del volontario non sarebbe collegata alla somministrazione del vaccino. dopo l’annuncio del decesso da parte dell’Anvisa (Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria), infatti, è stato reso noto che al volontario brasiliano non sarebbe stata somministrata alcuna dose della vaccinazione. “Tutti gli ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Foto: National Cancer Institute/Unsplash)Di informazioni ce ne sono ben poche. Ma quel che si sa per certo è cheil decesso di un partecipante coinvolto nello studio su uno dei più promettenti candidati vaccini contro il coronavirus, quello messo a punto dall’Università di Oxford e AstraZeneca, la sperimentazione continuerà. Perché, riporta Reuters, non è stato riscontato alcun problema di sicurezza relativo alla vaccinazione: in altre parole, quindi, la morte del volontario non sarebbe collegata alla somministrazione dell’annuncio del decesso da parte dell’Anvisa (Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria), infatti, è stato reso noto che al volontario brasiliano non sarebbe stata somministrata alcuna dose della vaccinazione. “Tutti gli ...

