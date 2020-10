Nigeria, centinaia di persone uccise in manifestazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Massacro in Nigeria, centinaia di manifestanti uccisi dalle forze dell'ordine. I loro colpi occultati, telecamere stradali spente prima dell'attacco. Massacro in Nigeria, la Polizia si accanisce sui manifestanti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Massacro indi manifestanti uccisi dalle forze dell'ordine. I loro colpi occultati, telecamere stradali spente prima dell'attacco. Massacro in, la Polizia si accanisce sui manifestanti su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria centinaia Scontri in Nigeria, centinaia di manifestanti bloccano l'aeroporto di Lagos TGCOM La violenta repressione della polizia aumenta il caos in Nigeria

Secondo Amnesty international sono state uccise 38 persone durante le manifestazioni contro gli abusi della polizia. Nel paese, ricco di petrolio, segnato da una corruzione strutturale e dal terrorism ...

In Nigeria la polizia ha sparato sui manifestanti: almeno 12 persone sarebbero morte

Secondo Amnesty International in Nigeria almeno 12 persone sarebbero morte, e centinaia sarebbero state ferite, dopo che l’esercito e la polizia martedì hanno sparato contro manifestanti disarmati che ...

Secondo Amnesty International in Nigeria almeno 12 persone sarebbero morte, e centinaia sarebbero state ferite, dopo che l'esercito e la polizia martedì hanno sparato contro manifestanti disarmati che ...