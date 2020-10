Nelly Furtado, esce l’edizione per i 20 anni dell’album ‘Whoa, Nelly!’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelly Furtado festeggia il 20° anniversario dell’uscita del suo primo album “Whoa, Nelly!” rilasciando una nuova versione contenente cinque bonus track, ed il tutto arriverà venerdì 23 ottobre. La nuova versione dell’album dell’artista, che arriverà solo nei digital store e nelle piattaforme streaming, si arricchisce di cinque bonus track già presenti nell’edizione speciale rilasciata nel 2008 e di altre cinque canzoni che vengono pubblicate per la prima volta. Le canzoni che trovano spazio nella nuova pubblicazione di “Whoa, Nelly!” sono la versione live di “Baby Girl”, il reprise di “Party”, il remix curato da Timbaland del brano “Turn Off The Light”, il remix di Junior Vasquez ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)festeggia il 20°versario dell’uscita del suo primo album “Whoa,!” rilasciando una nuova versione contenente cinque bonus track, ed il tutto arriverà venerdì 23 ottobre. La nuova versione dell’album dell’artista, che arriverà solo nei digital store e nelle piattaforme streaming, si arricchisce di cinque bonus track già presenti nell’edizione speciale rilasciata nel 2008 e di altre cinque canzoni che vengono pubblicate per la prima volta. Le canzoni che trovano spazio nella nuova pubblicazione di “Whoa,!” sono la versione live di “Baby Girl”, il reprise di “Party”, il remix curato da Timbaland del brano “Turn Off The Light”, il remix di Junior Vasquez ...

acidkrow : A NELLY FURTADO NO TIKTOK QUEEE - dalyarl : @EllieLaDelMar De Cri Cri, feat. Nelly Furtado. - SergioPardal : RT @Zerounotvmusic: Nelly Furtado festeggia i 20 anni di I’m Like a Bird: in arrivo un’edizione speciale di Whoa, Nelly! - ineszaragoza03 : Nelly Furtado?? Otro rollo ???????????????????????????????????????????? - Sisule_Nessinka : RT @Zerounotvmusic: Nelly Furtado festeggia i 20 anni di I’m Like a Bird: in arrivo un’edizione speciale di Whoa, Nelly! -

Ultime Notizie dalla rete : Nelly Furtado Nelly Furtado bentornata! Radio Monte Carlo Adele al Saturday Night Live: la cantante sul palco...ma non per cantare

