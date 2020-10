Nba, Marco Belinelli è già in forma: spettacolare schiacciata in allenamento. Il video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Marco Belinelli è tornato ad allenarsi. E a stupire. Con un video pubblicato sui social, l’esterno azzurro ha deliziato i propri fan con una spettacolare schiacciata 360° (che agli appassionati ha ricordato quando, giovanissimo, con la maglia della Fortitudo Bologna, fece lo stesso gesto tecnico contro Napoli). Belinelli, al momento, è free agent e starebbe puntando a un contratto biennale con una nuova squadra Nba (dopo la stagione ai San Antonio Spurs). La guardia di San Giovanni in Persiceto detiene due importanti record: è il primo italiano ad aver vinto sia la gara da tre punti sia l’anello Nba. L'articolo Nba, Marco Belinelli è già in forma: spettacolare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)è tornato ad allenarsi. E a stupire. Con unpubblicato sui social, l’esterno azzurro ha deliziato i propri fan con una360° (che agli appassionati ha ricordato quando, giovanissimo, con la maglia della Fortitudo Bologna, fece lo stesso gesto tecnico contro Napoli)., al momento, è free agent e starebbe puntando a un contratto biennale con una nuova squadra Nba (dopo la stagione ai San Antonio Spurs). La guardia di San Giovanni in Persiceto detiene due importanti record: è il primo italiano ad aver vinto sia la gara da tre punti sia l’anello Nba. L'articolo Nba,è già in...

theWiseMag_ : In un anno tragicamente segnato dalla pandemia e dalla scomparsa di Kobe Bryant, i @Lakers hanno riportato a Los An… - marco__ermini : @FBiasin @SetteStorieRai Io non avrei fatto la pausa delle nazionali, ed europei come nell’NBA in bolla. - Alessandro_Ill : @marco_to66 @antoguerrera @repubblica Alternativa a tutto sul modello NBA, credo. - marco_blasco : @Maiuuu_01 Non seguo granché l'NBA, non linciatemi se ho detto una cazzata ?? - marco_blasco : @Maiuuu_01 Probabilmente l'idea sarebbe più in stile NBA con due o tre gironi e poi una fase ad eliminazione diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Marco Italiani in NBA: da Belinelli a Gallinari, passando per Melli fino al giovane Mannion BasketUniverso Le star NBA alle prese col pallone

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...

NBA, l'1vs1 tra Marjanovic e Doncic

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...