Napoli | Politano deluso | “Sfortunati e imprecisi | è mancata la cattiveria”

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ilesce sconfitto a sorpresa contro l'AZ Alkmaar e parte con il piede sbagliato in Europa League. Un brutto tonfo che complica sicuramente i piani della formazione di Gennaro Gattuso in Europa.LE PAROLE DIL'esterno Matteoanalizza la gara ai microfoni di Sky Sport: "E' mancato il gol, oltre che un po' di cattiveria. Loro si sono messi tutti dietro e ci hanno punito alla prima occasione. Siamo tutti arrabbiati, ma dobbiamo guardare avanti perché tra pochi giorni c'è un'altra partita complicata contro il Benevento. Sappiamo che non siamo partiti bene, dovremo recuperare il terreno perso. Giovedì prossimo daremo il massimo per provare a vincere. Covid? Abbiamo pensato a noi stessi. La prestazione c'è stata. Siamo stati sfortunati e, poi questo è il ...