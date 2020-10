Napoli ko all'esordio in Europa League, Az Alkmaar vince al San Paolo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli fa un passo indietro e stecca la prima in Europa League. Gli uomini di Gattuso vanno ko in casa contro l'Az Alkmaar all'esordio nel girone: decide un gol di De Wit nel secondo tempo. L'ottimo ruolino di marcia in campionato non trova conferma in territorio europeo: mancano idee dalla trequarti in poi e incisività a concludere. La prossima settimana c'è la Real Sociedad. Ospiti che partono con la consueta personalità in attacco, guidati da un ispirato Karlsson: con la rosa decimata dalle positività al Covid-19, la filosofia degli uomini di Slot non cambia, a differenza della qualità che talvolta lascia a desiderare. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, non rischiando però eventuali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)(ITALPRESS) – Ilfa un passo indietro e stecca la prima in. Gli uomini di Gattuso vanno ko in casa contro l'Azall'nel girone: decide un gol di De Wit nel secondo tempo. L'ottimo ruolino di marcia in campionato non trova conferma in territorio europeo: mancano idee dalla trequarti in poi e incisività a concludere. La prossima settimana c'è la Real Sociedad. Ospiti che partono con la consueta personalità in attacco, guidati da un ispirato Karlsson: con la rosa decimata dalle positività al Covid-19, la filosofia degli uomini di Slot non cambia, a differenza della qualità che talvolta lascia a desiderare. Entrambe le squadre si affrontano a viso aperto, non rischiando però eventuali ...

GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity. Via all’asta che mette in palio la maglia di Manolas indossata durante Napoli-Geno… - caterinabalivo : Super Napoli! Che Lozano! Segnare 4 gol all'Atalanta nel primo tempo non è da tutti, credo che Osimhen quest'anno c… - PE_Bahia : Una classica serata apatica da gironi di Europa League. Pochi spazi, scarsa concentrazione e avversario di turno… - Fiorentinanews : Il Napoli dopo aver travolto Gasperini e l’Atalanta cade in casa all’esordio in Europa. Roma corsara in Svizzera -