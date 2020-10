Napoli, il Cardinale Sepe chiude gli uffici della Curia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Cardinale arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, vista l’attuale situazione epidemiologica ricorda le disposizioni per la celebrazione delle esequie. In una nota, infatti, il Cardinale sottolinea che: “per il rito delle esequie restano in vigore le disposizioni dei mesi scorsi”. Nei prossimi mesi il rito del funerale, così come lo conoscevamo, viene sospeso. Sospesi dalle normative regionali anche i cortei. Pertanto, per coloro che muoiono in ospedale, vi sarà una benedizione da parte del cappellano dell’ospedale, d’intesa tra le Autorità sanitaria e le famiglie interessate. Mentre per coloro che muoiono in casa, il parroco, il presbitero o il diacono provvederà alla benedizione della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ilarcivescovo di, Crescenzio, vista l’attuale situazione epidemiologica ricorda le disposizioni per la celebrazione delle esequie. In una nota, infatti, ilsottolinea che: “per il rito delle esequie restano in vigore le disposizioni dei mesi scorsi”. Nei prossimi mesi il rito del funerale, così come lo conoscevamo, viene sospeso. Sospesi dalle normative regionali anche i cortei. Pertanto, per coloro che muoiono in ospedale, vi sarà una benedizione da parte del cappellano dell’ospedale, d’intesa tra le Autorità sanitaria e le famiglie interessate. Mentre per coloro che muoiono in casa, il parroco, il presbitero o il diacono provvederà alla benedizione...

