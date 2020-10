Napoli, ecco i convocati di Gattuso per l’AZ: torna Insigne (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lorenzo Insigne torna a disposizione di Gattuso ed è stato inserito fra i convocati per la sfida con l’AZ Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista dell’impegno di questa sera contro l’AZ Alkmaar. Tutti a disposizione dell’allenatore che ritrova anche Lorenzo Insigne dopo l’infortunio patito contro il Genoa. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Lorenzoa disposizione died è stato inserito fra iper la sfida con l’AZ Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiin vista dell’impegno di questa sera contro l’AZ Alkmaar. Tutti a disposizione dell’allenatore che ritrova anche Lorenzodopo l’infortunio patito contro il Genoa. I: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano,. Leggi su Calcionews24.com

Torna la pioggia: ecco dove e quando

Rovesci e temporali sin dalle prime ore interesseranno Firenze e Roma, piogge a Napoli nel pomeriggio. Domenica il fronte perturbato si allontanerà velocemente lasciando dell'instabilità più accesa ...

