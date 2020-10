Napoli, debutto amaro in Europa League: l’Az passa al San Paolo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inizia in salita il cammino europeo del Napoli. Dopo i 3 punti conquistati contro l’Atalanta in campionato, i partenopei si fermano all’esordio in Europa League contro l’Az 1-0 al San Paolo. Partita – Nella prima parte del match avvivo prudente del Napoli che non accelera quando ha la possibilità di ripartire. Al 20′ prima conclusione nello specchio: Politano calcia dalla distanza ma Bizot si salva in tuffo. Al 24′ ci prova Osimhen con un tentativo dal limite dell’area, destro deviato che non sorprende Bizot. Al 35′ occasionissima per gli azzurri con Mertens, smarcato da Osimhen, il belga si accentra e prende la mira sfiorando il palo alla sinistra di Bizot. Napoli che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Inizia in salita il cammino europeo del. Dopo i 3 punti conquistati contro l’Atalanta in campionato, i partenopei si fermano all’esordio incontro l’Az 1-0 al San. Partita – Nella prima parte del match avvivo prudente delche non accelera quando ha la possibilità di ripartire. Al 20′ prima conclusione nello specchio: Politano calcia dalla distanza ma Bizot si salva in tuffo. Al 24′ ci prova Osimhen con un tentativo dal limite dell’area, destro deviato che non sorprende Bizot. Al 35′ occasionissima per gli azzurri con Mertens, smarcato da Osimhen, il belga si accentra e prende la mira sfiorando il palo alla sinistra di Bizot.che ...

Pagelle Napoli-AZ Alkmaar - Termina il match del San Paolo della 1a giornata di Europa League con Napoli-AZ Alkmaar. Le pagelle di Napoli-AZ Alkmaar su CalcioNapoli24, con i voti ...

Napoli-Az, Gattuso cambia poco: dentro Lobotka e Maksimovic

Insigne andrà in panchina e potrebbe trovare spazio nel finale di partita, poi tornerà in lotta per una maglia da titolare a Benevento. Tre-quattro cambi, lo ha annunciato direttamente Gattuso nella c ...

