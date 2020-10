Napoli, controlli a tappeto della Polizia: scoperto abusivo a “lavorare” in strada: era positivo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Napoli. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Carriera Grande, piazza Capuana e nelle zone limitrofe. controlli della Polizia Nel corso dell’attività hanno identificato 100 persone, di cui 40 con … L'articolo Napoli, controlli a tappeto della Polizia: scoperto abusivo a “lavorare” in strada: era positivo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020). Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Carriera Grande, piazza Capuana e nelle zone limitrofe.Nel corso dell’attività hanno identificato 100 persone, di cui 40 con … L'articoloa “lavorare” in: eraTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

