Napoli: come una ballerina è balzata dalla strada al teatro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Miriam ha solo otto anni, ma la sua forte passione per la danza e la sua caparbietà nel credere nella sua passione, l'hanno fatta arrivare sino al notissimo teatro San Carlo di Napoli, dove le è stata offerta una ricca borsa di studio. Napoli ha così anche lei il suo Billy Eliott Miriam, otto anni, ha incantato per mesi i passanti nella Galleria Umberto di Napoli, perché la scuola di danza che frequentava era chiusa a causa del Covid-19. Fu allora in questa magnifica location, circondata da negozi eleganti, sullo spettacolare pavimento marmoreo che Miriam ha continuato a svolgere la sua grande passione artistica, anche per essere vicino a suo padre, perché il papà è il portiere di uno dei bellissimi palazzi della Galleria. Una silhouette snella e fluida, ...

