Napoli-AZ | le probabili formazioni; giocano i titolari | compreso Mertens

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dries Mertes dovrebbe essere titolare questa sera in Europa League contro l’AZ. Le scelte di Gennaro Gattuso Ilquesta sera debutta in Europa League affrontando al San Paolo gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il tecnico Gennaro Gattuso non sembra intenzionato a fare grande turnover. Prevista la presenza in campo dal primi minuto di Dries, reduce dall’infortunio alla spalla patito contro l’Atalanta, così come sarà titolare Victor Osimhen.(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano,, Lozano; Osimehn AZ (4-3-3): Bizot, Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjoe, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson. Leggi su Calcionews24.com