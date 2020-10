Napoli-Az, Insigne torna tra i convocati di Gattuso (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera, alle 18,55, al San Paolo, si giocherà Napoli-Az Alkmaar. Il Napoli ha comunicato l’elenco dei convocati a disposizione di Gattuso per la prima giornata di Europa League. torna in panchina Lorenzo Insigne, dopo lo stop per infortunio. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne. Dirige il match l’arbitro polacco Stefanski. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Stasera, alle 18,55, al San Paolo, si giocherà-Az Alkmaar. Ilha comunicato l’elenco deia disposizione diper la prima giornata di Europa League.in panchina Lorenzo, dopo lo stop per infortunio. I: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano,. Dirige il match l’arbitro polacco Stefanski. L'articolo ilsta.

