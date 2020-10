Napoli-Az Alkmaar stasera in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al San Paolo il Napoli dà il via al suo cammino internazionale nell’Europa League 2020/2021. I partenopei ospitano l’Az Alkmaar nella prima giornata del gruppo F dove i ragazzi di Gattuso oltre agli olandesi troveranno sul proprio cammino l’ostica Real Sociedad ed il Rijeka. Dopo la roboante vittoria sull’Atalanta, gli azzurri sono intenzionati a fare bene contro l’Az che in patria è reduce da ben quattro pareggi consecutivi. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì ottobre su Sky Sport Uno ed in streaming sulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in chiaro. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Al San Paolo ildà il via al suo cammino internazionale nell’. I partenopei ospitano l’Aznella prima giornata del gruppo F dove i ragazzi di Gattuso oltre agli olandesi troveranno sul proprio cammino l’ostica Real Sociedad ed il Rijeka. Dopo la roboante vittoria sull’Atalanta, gli azzurri sono intenzionati a fare bene contro l’Az che in patria è reduce da ben quattro pareggi consecutivi. La partita sarà visibile alle ore 18.55 di giovedì ottobre su Sky Sport Uno ed insulla piattaforma di Sky Go, l’incontro non sarà invece tramesso in

