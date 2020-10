Napoli-Az Alkmaar, programma e telecronisti Sky Sport Europa League 2020/2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Napoli-Az Alkmaar, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Al San Paolo sfida tra gli azzurri e gli olandesi che arrivano in terra partenopea con una serie infinita di positivi al coronavirus. Appuntamento fissato per le ore 18.55 di giovedì 22 ottobre, riusciranno i ragazzi di Gattuso ad avere la meglio? Napoli-Az Alkmaar sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ile isu Skydi-Az, match valido per la prima giornata della fase a gironi di. Al San Paolo sfida tra gli azzurri e gli olandesi che arrivano in terra partenopea con una serie infinita di positivi al coronavirus. Appuntamento fissato per le ore 18.55 di giovedì 22 ottobre, riusciranno i ragazzi di Gattuso ad avere la meglio?-Azsarà visibile in diretta tv su SkyUno con la telecronaca di Federico Zancan e Daniele Adani.

SkySport : Napoli-AZ Alkmaar, Gattuso: 'C’è timore per il coronavirus, ma siamo pagati per questo' - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: l’AZ Alkmaar - che affronterà giovedì il Napoli al San Paolo, e la settimana scorsa ha dichiarato 9 pos… - Sport_Mediaset : La #Uefa detta la linea: Protocollo anti-Covid chiaro, #NapoliAzAlkmaar si gioca. #SportMediaset - giankap : @gpazzaglia71 che la asl di Napoli può vietare la partenza di persone in isolamento da Napoli, ma non da Alkmaar. E… - Ruggero1991 : RT @napolista: Napoli-Az Alkmaar ci dice che il calcio ha libertà di contagiare Il calcio dà un pessimo esempio ai giovani. Il conflitto d… -