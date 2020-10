Napoli-AZ Alkmaar, le formazioni ufficiali (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio stagionale per gli uomini di Gattuso in Europa League. Il tecnico partenopeo ha scelto gli undici ufficiali che affronteranno l’AZ Alkmaar nella gara del San Paolo. Turno di riposo per Bakayoko, che verrà rimpiazzato da Lobotka. Meret torna fra i pali, mentre in avanti confermati Mertens e Osimhen. Ecco la formazione ufficiale: Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio stagionale per gli uomini di Gattuso in Europa League. Il tecnico partenopeo ha scelto gli undiciche affronteranno l’AZnella gara del San Paolo. Turno di riposo per Bakayoko, che verrà rimpiazzato da Lobotka. Meret torna fra i pali, mentre in avanti confermati Mertens e Osimhen. Ecco la formazione ufficiale:(4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Lobotka, Politano, Mertens, Lozano, Osimhen. AZ(4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

