Napoli-Az Alkmaar 0-1 | le pagelle di CalcioWeb | Koulibaly disattento | brusco stop per Gattuso

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 ottobre 2020)-Az, ledi– Netto passo indietro del. La squadra di Gennaroaveva entusiasmato in campionato con grandi prestazioni e punti conquistati, oggi partita deludente contro un avversario nettamente condizionato dalle defezioni per le positività al Coronavirus. L’Az ha disputato una gara di grande coraggio, dimostrandosi una squadra molto solida. Nel primo tempo la partita non si sblocca, sembra già un’impresa per il club olandese. Gli ospiti ci provano e trovano il vantaggio con De Wit su grande passaggio di Svensson.si gioca le carte Insigne e Petagna ma i cambi non portano gli effetti sperati. Ilnon è lucido e non riesce a pareggiare, finisce con un ...