Napoli-Az Alkmaar 0-1 | Gattuso | esordio amaro in Europa League

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Inizia con il piede sbagliato l'avventura europea del: l' Azsbanca il San Paolo e costringealla prima sconfitta stagionale, almeno sul campo. Non è bastato fare poco turnover ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliAz ?? - UEFAcom_it : Le formazioni ufficiali di #Napoli ?? #AZ Alkmaar Chi sarà l'uomo decisivo? #UEL | @sscnapoli - SkySport : Napoli-Az Alkmaar, le probabili formazioni - 100x100Napoli : Le pagelle di #Napoli #AZAlkmaar: siete d'accordo con i nostri voti? - Alexboemio2 : Napoli- AZ Alkmaar 0-1 che delusione -

Sport - Napoli-Az Alkmaar 0-1 Diverse occasioni partenopee nel primo tempo, clamorosa quella di Politano che non trova la porta da ottima posizione. Al 63' De Wit gela il S.Paolo sul servizio di ...NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli fa un passo indietro e stecca la prima in Europa League. Gli uomini di Gattuso vanno ko in casa contro l’Az Alkmaar all’esordio nel girone: decide un gol di De Wit nel ...