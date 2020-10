Napoli AZ Alkmaar 0-0 LIVE | Karlsson ci prova

Leggi su calcionews24

Allo Stadio San Paolo, la prima giornata del gruppo f dell'Europa League 2020/21 tra Napoli e Az: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Allo Stadio San Paolo, Napoli e Az si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo F dell'Europa League 2020/2021.

Sintesi Napoli Az 0-0 MOVIOLA

15′ Tiro Gudmundsson – L'esterno svedese riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia. Meret blocca in sicurezza.

4′ Mertens chiuso – Prima sortito offensiva del Napoli che entra in area dopo una bella azione in verticale. Mertens viene però chiuso prima di poter calciare in porta.

FISCHIO D'INIZIO