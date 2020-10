Napoli-Atalanta, Gasperini cerca ancora scuse: “Non ci siamo preparati bene” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Champions League, il tecnico degli orobici torna su Napoli-Atalanta, continuando a cercare un appiglio che giustifichi la sonora sconfitta. “Vincere non era facile, nonostante il punteggio, contro una squadra che corre, lotta e aggredisce”. Dalla MCH Arena di Herning, Gian Piero Gasperini ha esaltato ieri sera la prestazione della sua Atalanta … Leggi su 2anews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo la vittoria in Champions League, il tecnico degli orobici torna su, continuando are un appiglio che giustifichi la sonora sconfitta. “Vincere non era facile, nonostante il punteggio, contro una squadra che corre, lotta e aggredisce”. Dalla MCH Arena di Herning, Gian Pieroha esaltato ieri sera la prestazione della sua

