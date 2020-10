Musica in lutto | morto a 40 anni il cantante e leader del gruppo | “Ti porteremo sempre nel cuore”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020)inper la prematura scomparsa di Chet JR White della band indie-rock Girls. Ile bassista èdomenica 18 ottobre all’età di 40. La notizia è stata confermata dal collega Christopher Owens e dal capo dell’etichetta discografica True Panther, Dean Bein. “Spero tu non senta altro che pace adesso amico mio. – ha scritto Owen sul suo account social ricordando l’amico e collega – Ti amo dal profondo del cuore e ti ringrazio per aver creduto in me, e per ciò che hai saputo dare.e persarò orgoglioso di te. Porteròcon me il ricordo di te mentre proteggevi Liza, Patrick, me stesso e Beta dalle cattive influenze”. ...